شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة يكشف أزمة في الأهلي بسبب أفشة ومعلول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق، عن وجود أزمة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب الثنائي صانع الألعاب محمد مجدي أفشة والتونسي على معلول، لاعبا الفريق.

وقال سمير كمونة في تصريحات ببرنامج استاد المصري اليوم الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «هناك أزمة في الأهلي بسبب محمد مجدي، وذلك بعدما تم رفع عقده من 6 ملايين جنيه في الموسم الواحد إلى 10 ملايين جنيه».

وأضاف: «كما تم الاتفاق مع التونسي على معلولن بشأن تجديد عقده ليحصل على مليون و500 ألف دولا في الموسم»، مضيفًا: «ارتفاع عقود اللاعبين سيسبب أزمة كبيرة داخل النادي الأهلي، حيث يطلب باقي اللاعبين تعديل عقودهم».

وتابع: «ممن الممكن أن نسمع في الأيام المقبلة عن رغبة أليو ديانج في تعديل وأيضًا عمرو السولية».