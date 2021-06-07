شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تستعد لليورو بسباعية في مرمى لاتفيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن منتخب ألمانيا من تحقيق فوز عريض على منافسه لاتفيا بنتيجة 7-1 ودياً، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

سيطر الألمان على مجاريات اللعب خلال المباراة وظهر الضغط الهجومي منذ الدقائق الأولى وجاء الهدف الأول عن طريق روبن جوسينس في الدقيقة 19 وأضاف زميله جوندوجان الهدف الثاني عند الدقيقة 31 قبل أن يأتي الهدف الثالث بأقدام توماس مولر في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 39 جاء الهدف الرابع عن طريق مدافع لاتفيا روبيرتس بالخطأ في مرماه، وسجل جنابري الهدف الخامس في الدقيقة 45، ثم أحرز تيمو فيرنر الهدف السادس في الدقيقة 50، واختتم ليرو ساني أهداف الأبيض في الدقيقة 76، فيما جاء هدف لاتفيا الوحيد بتسديدة رائعة وقوية من اللاعب سافيليس.

وستخوض ألمانيا منافسات اليورو 2020 ضمن المجموعة السادسة القوية التي تضم البرتغال وفرنسا والمجر.