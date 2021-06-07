شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يعالج أخطاء لاعبي المصري قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي تحت قيادة علي ماهر، مساء اليوم الاثنين، تدريباته على ستاد بورسعيد، ضمن استعدادات الفريق لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا .

ويلتقي المصري مع سيراميكا كليوباترا 16 يونيو الجاري على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز .

وحرص علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي خلال المران على تصحيح أخطاء اللاعبين التي وقعوا فيها خلال المباريات الماضية، خاصة لاعبي خط الدفاع .

وتم عمل تقسيمة بالكرة بين اللاعبين شهدت تألق الثلاثي أحمد رفعت وأحمد جمعة وفريد شوقي، في حين خاض حسين رجب، تدريبات تأهيلية من أجل تجهيزه للعودة للمباريات في ظل إصابته في الحوض، والتي أبعدته عن الفريق منذ بداية الموسم الجاري .

يُذكر أن المصري يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات وتعادل في مثلها وتعرض للهزيمة في 5 مباريات، أحرز لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكه 23 هدفًا .