شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيدو.. مصطفى محمد : سنقاتل لتحقيق ميدالية اولمبية فى اليابان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصطفي محمد لاعب المنتخب الوطني الاوليمبي و فريق جالطة سراي التركى، خلال تواجده بمعسكر المنتخب الذى يستعد لخوض مباراتين وديتين امام جنوب أفريقيا ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات اولبياد طوكيو، أن هناك حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبين داخل المعسكر المقام حاليا بالعين السخنه.

وقال اللاعب : «شرف لاى لاعب أن يرتدي تيشرت المنتخب الوطني، فضلا عن مشاركتة فى الاولمبياد لكونها حلم لأى لاعب».

وتابع : «المنتخب المصري يسعى من خلال المجموعة المميزه المتواجده حاليا ضمن صفوفه لاحتلال مركز متقدم يشرف مصر امام العالم جميعا».

وأشار مصطفى محمد : «البعض يقول ان مجموعة مصر فى الاولمبياد صعبه واطلق عليها مجموعة الموت، لكونها تضم منتخبات اسبانيا والارجنتين واستراليا ولكن نحن كلاعبين والجهاز الفني يدري جيدا أن كل الفرق لديها طموح ولا يوجد منتخب ضعيف أو الفوز عليه مضمون ولكن بالجدية وخوض المباراة بروح حماسية وقتالية وتنفيذ الواجبات دائما يقود الفرق للفوز».

وعن فرصة مصر فى الحصول على ميدالية اولمبية أكد ان المنتخب يجتهد ويبذل جهودا جبارة فى التدريبات و الروح العالية للاعبين مرتفعة ولديهم اصرار كبير على تحقيق ميدالية خصوصا فى ظل تواجد مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين وجهاز فنىء كفء .