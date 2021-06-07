شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل نارية من شريف إكرامي ضد «مدمني السوشيال ميديا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز رسائل نارية، ضد مدمني السوشيال ميديا، وذلك بعد انتشار التعصب الرياضي في الفترة الأخيرة.

وكتب شريف إكرامي، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: «منافسة شديدة بين مدمني السوشيال ميديا أمام متسولي عدد المشاهدات للفوز بجماهيرية إلكترونية أكبر، تنازلات ومزايدات وتنظير من نفوس بشرية ضعيفة سمم النفاق الرياضي ومبدأ تبرير الغاية للوسيلة، ما تبقي داخلها من ضمائر وأخلاق وإنسانيات».

وأضاف :«‏إدمان إلكتروني خطير مدمر للأخلاق أصاب منظومة رياضية كاملة، فحول المنافسة إلى صراع واللاعبين إلى جماهير والاحترام إلى سخرية والنقاش إلى سباب، وسيطرت الأجندات والتريندات والألوان على المشهد فاختفي الحياد والمنطق وتاهت الحقيقة، فأصبحنا لا نرى إلا تعصبا رياضيا أكثر ووعيا جماهيريا أقل».

وتابع: «‏عموماً للسباحة ضد التيار ضريبة، لا يمتلك الكل الشجاعة على تحملها، واعلم يا من أعطاك الله النعمة والقدرة على التأثير سواء بالشهرة أو بقلم أو بميكروفون أن انجرافك مع التيار بإرادتك عواقبه ليست دنيوية فقط وأن الخطأ سيظل خطأ ولو فعله كل الناس والصواب سيظل صواباً».