شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يعدد مكاسب ودية كسكادا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى، أن مباراة كسكادا الودية، كانت مفيدة، بعدما تم إشراك أكثر من لاعب كان بعيدًا عن الفريق بجانب الاطمئنان على الحالة البدنية للاعبين.

وفاز الدراويش على كسكادا وديا بسداسية ضمن تحضيرات الدراويش، لمباراة غزل المحلة المقرر إقامتها 15 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمد إبراهيم، في تصريحات عقب اللقاء: «فترة التوقف كانت مفيدة للغاية، من أجل منح اللاعبين فرصة للراحة بعد ضغط المباريات في الفترة الماضية»، مضيفًا: «ثانى مكاسب الودية تتمثل في الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين بجانب تحقيق مزيد من الانسجام والتناغم بين عناصر الفريق، إضافة لاستعادة جهود اللاعبين المصابين».

وعن ترشيح أكثر من لاعب للانضمام لصفوف المنتخب الوطنى قال: «أتمنى وجود أكثر من لاعب بصفوف معسكر المنتخب، بالتأكيد هناك عناصر تستحق ارتداء قميص منتخب مصر».