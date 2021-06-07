شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل تدريباته في الخامسة مساء غداً الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الخامسة مساء غد الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا لمباراة أسوان المقرر لها يوم 17 يونيو الحالي في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد حصول الفريق على راحة لمدة خمسة أيام قبل استئناف التدريبات يوم السبت الماضي.

ويحتل الزمالك قمة جدول الدوري برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.