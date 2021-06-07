شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يجتمع مع جهازه المعاون لبحث اعداد الفريق حتي نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد علي ماهر المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي المصري، اجتماعاً مع الجهاز الفني المعاون الثلاثاء لبحث اعداد الفريق للفترة المقبلة وفقاً لمواعيد المباريات المتبقية للمصري والتي اعلنها اتحاد الكرة «الأحد».

وأعلن اتحاد الكرة، عن مواعيد وملاعب مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الجولات من السادسة والعشرين وحتى الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري، هذا وقد جاءت مواعيد المباريات على النحو التالي :

مباراة الجولة السادسة والعشرون: والتي تجمع بين سيراميكا كليوباترا والمصري، وتقام على ستاد الاسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من يونيو الجاري.

مباراة الجولة السابعة والعشرون: والتي تجمع بين المصري والانتاج الحربي، وتقام على ستاد الاسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق السادس والعشرين من يونيو الجاري.

مباراة الجولة الثامنة والعشرون: والتي تجمع بين البنك الأهلي والمصري، وتقام على ستاد الاسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق الثاني من يوليو المقبل.

مباراة الجولة التاسعة والعشرون : والتي تجمع بين المصري والمقاولون العرب ، وتقام على ستاد الاسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد الموافق الثامن من أغسطس المقبل.

مباراة الجولة الثلاثون: والتي تجمع بين بيراميدز والمصري، وتقام على ستاد الاسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الاربعاء الموافق الحادي عشر من أغسطس المقبل.

مباراة الجولة الحادية والثلاثون: والتي تجمع بين المصري وسموحة، وتقام على ستاد الاسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق الرابع عشر من أغسطس المقبل.

مباراة الجولة الثانية والثلاثون: والتي تجمع بين الأهلي والمصري، ووتقام على ستاد الاسكندرية أحد يومي الأربعاء والخميس الثامن عشر والتاسع عشر من أغسطس المقبل ، ولم تحدد ساعة اقامة المباراة بعد.

مباراة الجولة الثالثة والثلاثون: والتي تجمع بين المصري وانبي، وتقام على ستاد الاسكندرية أحد يومي الأحد والاثنين الثاني والعشرين والثالث والعشرين من أغسطس المقبل ، ولم تحدد ساعة اقامة المباراة بعد.

مباراة الجولة الرابعة والثلاثون: والتي تجمع بين طلائع الجيش والمصري ، وتقام على ستاد الاسكندرية أحد يومي الأربعاء والخميس الخامس والعشرين والسادس والعشرين من أغسطس المقبل، ولم تحدد ساعة اقامة المباراة بعد.