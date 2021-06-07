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الإسماعيلي يكتسح كسكادا بسداسية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على كسكادا بسداسية نظيفة، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم الإثنين، ضمن تحضيرات الفريق لاستئناف منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

سداسية الدراويش حملت توقيع كل من أحمد مصطفى وعماد حمدى ومحمد عبد السميع وعمر الوحش وأرى بابل وفخر الدين بن يوسف.

الفريق بدأ بتشكيل التالي:

محمد صبحى حارس مرمى

خط الدفاع: رضوان شريفى، أحمد كاستيلو، مروان الصحراوى نادر رمضان.

خط الوسط: عماد حمدى، عمر الوحش، أحمد مصطفى، أحمد مدبولى، محمد عبدالسميع.

خط الهجوم: بنسون شيلونجو.

شهد الشوط الثانى مشاركة كل من محمد مجدى حارس مرمى محمد عادل، باهر المحمدى، مصطفى الزنارى، محمد عمار، محمد دونجا، محمد حسن، محمد الشامى، فخر الدين بن يوسف، أري بابل، شكرى نجيب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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