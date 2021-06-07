شكرا لقرائتكم خبر عن هدف بن شرقي في شباك الإسماعيلي يحصد هدف الشهر في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار الحساب الرسمي لنادى الزمالك، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هدف الدولي المغربي، أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الكروى الأول، فى مرمى النادى الإسماعيلى، فى دور الـ 16 لبطولة كأس مصر، كأفضل هدف فى الشهر بعد استفتاء اجرته الصفحة الرسمية للقلعة البيضاء.

وقالت الصفحة الرسمية للزمالك على تويتر «تمريرة ساحرة من شيكابالا.. إنهاء نموذجي من أشرف بن شرقي».

وأضافت: «باختيار الجمهور، هدف أشرف بن شرقي فى شباك الإسماعيلي يفوز بجائزة هدف الشهر لنادى الزمالك».

الجدير بالذكر أن بن شرقى أحرز هدف المباراة الوحيد قبل طرده خلال اللقاء، والذى ساهم فى صعود الزمالك لدور الـ 8 ببطولة كأس مصر.