شكرا لقرائتكم خبر عن علي عبد الحليم علي: سأعود بقوة بعد جراحة الصليبي.. وشكرًا لأسامة والعندليب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد علي عبدالحليم علي، لاعب فريق الزمالك مواليد ٢٠٠١ ، أنه أجري جراحة الرباط الصليبي، بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع فريقه خلال الفترة السابقة.

وأضاف علي عبدالحليم أنه في حالة جيدة عقب إجراء الجراحة، ومتواجد الآن داخل المستشفى حتي يتم الاطمئنان عليه.

كما أشار علي إلى أنه سيبدأ البرنامج التأهيلي ، خلال الأيام المقبلة، من أجل العودة مجددا للملاعب،. مضيفا أنه يشكر الله دائما وابدا على هذا الأمر ، ولديه إصرار على العودة قويا للمشاركة خلال الفترة المقبلة.

واختتم لاعب الزمالك تصريحاته، موجها الشكر للدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، الذي قام بإجراء العملية له، كما شدد على شكره وامتنانه لوالده عبدالحليم علي نجم الزمالك السابق على عدم تركه لحظة في هذه المحنة، وتحفيزه الدائم له على العودة مجددا للملاعب.