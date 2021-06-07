شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات طائرة الأهلي» يفوز ببطولة كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس مصر، بعد التغلب على الصيد، في مباراة ماراثونية جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين في نهائي الكأس بنتيجة 3-2.
أقيمت المباراة على صالة الشرقية للدخان، وسيطر خلالها «سيدات طائرة الأهلي» على مجريات اللعب، بفضل الإرسال المميز والإعداد الجيد والضربات الساحقة، مع تفوق حائط الصد خلال أشواط المباراة التي حسمها الفريق لصالحه بنتيجة 3-2، ليجمع «سيدات طائرة الأهلي» بين بطولتي الدوري وكأس مصر.
شهد الشوط الأول منافسة قوية وندية من كلا الفريقين، قبل أن تحسمه سيدات الأهلي بنتيجة 25-22، بفضل تألق لاعبات الأهلي في الإرسال والضربات الساحقة وحائط الصد المميز.
واصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني في ظل تعليمات الجهاز الفني لـ«سيدات طائرة الأهلي» بقيادة حمدي الصافي، مما ساعد في تقدم الفريق، خاصة في النقاط الأخيرة، لينتهي الشوط بتقدم الفريق بنتيجة 25-18.
بدأ الشوط الثالث بشكل قوي من كلا الفريقين، إلا أن فريق الصيد نجح في أن ينهيه لصالحه بنتيجة 25-20، كما واصل صحوته بتحقيق الفوز في الشوط الرابع بنتيجة 25-23.
لتتجه المباراة إلى شوط خامس فاصل نجح «سيدات الأهلي» في حسمه بنتيجة 19-17 والفوز بالمباراة والتتويج بلقب كأس مصر عن جدارة واستحقاق.