شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات طائرة الأهلي» يفوز ببطولة كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس مصر، بعد التغلب على الصيد، في مباراة ماراثونية جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين في نهائي الكأس بنتيجة 3-2.

أقيمت المباراة على صالة الشرقية للدخان، وسيطر خلالها «سيدات طائرة الأهلي» على مجريات اللعب، بفضل الإرسال المميز والإعداد الجيد والضربات الساحقة، مع تفوق حائط الصد خلال أشواط المباراة التي حسمها الفريق لصالحه بنتيجة 3-2، ليجمع «سيدات طائرة الأهلي» بين بطولتي الدوري وكأس مصر.

شهد الشوط الأول منافسة قوية وندية من كلا الفريقين، قبل أن تحسمه سيدات الأهلي بنتيجة 25-22، بفضل تألق لاعبات الأهلي في الإرسال والضربات الساحقة وحائط الصد المميز.

واصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني في ظل تعليمات الجهاز الفني لـ«سيدات طائرة الأهلي» بقيادة حمدي الصافي، مما ساعد في تقدم الفريق، خاصة في النقاط الأخيرة، لينتهي الشوط بتقدم الفريق بنتيجة 25-18.

بدأ الشوط الثالث بشكل قوي من كلا الفريقين، إلا أن فريق الصيد نجح في أن ينهيه لصالحه بنتيجة 25-20، كما واصل صحوته بتحقيق الفوز في الشوط الرابع بنتيجة 25-23.

لتتجه المباراة إلى شوط خامس فاصل نجح «سيدات الأهلي» في حسمه بنتيجة 19-17 والفوز بالمباراة والتتويج بلقب كأس مصر عن جدارة واستحقاق.