شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» ينتظر رد الاتحاد المغربي حول مشجعي نهائي «الشامبيونزليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يواصل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التنسيق مع الاتحاد المغربي حول تنظيم المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا والتي ستقام على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

واستفسر الكاف عن إمكانية حضور 15 ألف مشجع للمباراة النهائية وهو العدد الذي يمثل سعة 30% من استاد محمد الخامس وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة المنتخب.

ومن المفترض أن تقام المباراة النهائية يوم 17 يوليو بحضور جماهيري بالتنسيق مع السلطات المغربية وفي مقدمتها وزارة الصحة.

ويتواجد النادي الأهلي في الدور نصف النهائي رفقة الترجي التونسي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي والوداد المغربي.