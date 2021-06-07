شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يتخلف عن العودة إلى مصر والانضمام إلى الزمالك لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب



وقال الاتحاد التونسي أن فرجاني ساسي خضع لفحص طبي أثبت إصابته بعد شعوره بآلام بعد مواجهة الكونغو الديمقراطية وأثبت الفحص الطبي إصابته وزميله يوسف المساكني نجم المنتخب التونسي .

وأكد التقرير أن اللاعب سيحتاج إلى راحة عشر أيام وفازت تونس على الكونغو الديموقراطية بهدف مقابل لا شيء في مباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب رادس ، ويواجه نادي الزمالك أسوان يوم 16 يونيو ضمن بطولة الدوري المصري وبذلك سيغيب اللاعب عن مباراة الزمالك المقبلة .



,أنهى التونسي فرجاني ساسي الجدل الدائر حول تجديد عقده مع نادي الزمالك، رافضًا إكمال الموسم الحالي مع الزمالك.

وأعلن مسؤولو اتحاد الكرة أن ساسي يحق له الرحيل عن الزمالك نهاية شهر يونيو الجاري وفقًا لعقده المبرم مع القلعة البيضاء ولا توجد أدنى مشكلة في إرسال البطاقة الدولية لناديه الجديد حال طلبها مطلع يوليو المقبل.

وكانت « المصري اليوم » انفردت يوم 25 مايو المنقضي، بتفجير فرجاني ساسي مفاجأة مدوية خلال الساعات القليلة المنقضية، بعدما أبلغ مسؤولي الزمالك بعدم رغبته في إكمال الموسم الحالي مع الفريق والرحيل عن الزمالك مطلع يوليو المقبل، أي قبل انتهاء مسابقة الدوري بشهرين كاملين.

وأنهى ساسي التعاقد مع أحد الأندية القطرية للانتقال لها بداية من يوليو المقبل، رافضًا الإفصاح عن وجهته، وحسم ما إذا كان سينتقل إلى أي من الدحيل أو الريان القطريين.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية يونيو الجاري، ليتم ثلاثة مواسم داخل القلعة البيضاء، بعدما ارتدى الفانلة البيضاء في يوليو من عام 2018.

ورفض فرجاني ساسي كل المحاولات التي بذلها معه مسؤولو الزمالك من أجل الاستمرار وتمديد تعاقده مع الزمالك أو على أقل تقدير الاستمرار مع الفريق لستة أشهر مقبلة، والرحيل في يناير المقبل، إلا أن فرجاني ساسي تمسك بموقفه الرافض لفكرة تمديد التعاقد لستة أشهر.

وأعلن مسؤولو الزمالك في وقت سابق أن فرجاني ساسي يرغب في الحصول على ثلاثة ملايين يورو عن الموسم الواحد في عقده الجديد، وهو المبلغ الذي يراه مسؤولو الزمالك مبالغًا فيه إلى حد كبير.

وتقدم فرجاني ساسي بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب عدم حصوله على مستحقاته لدى الزمالك منذ فترة طويلة.