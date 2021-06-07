شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياضات البحرية» يهنئ بنجاح «دلما» و«القفال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية بنجاح سباقي دلما والقفال، وتقدم بالشكر إلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على دعمه ورعايته الدورة رقم 30 من سباق القفال السنوي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً الذي أقيم من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي؛ وذلك استمراراً لرسالة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الذي أسس السباق ووفر له كافة الإمكانات طوال ثلاثة عقود.

كما تقدم رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية بالشكر الجزيل إلى سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على تفضله برعاية سباق مهرجان دلما التاريخي الرابع للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً.

وقال حريز المر محمد بن حريز: إن دعم القيادة الرشيدة وحرصها على إحياء تراث وماضي الآباء والأجداد؛ يمثل العامل الرئيسي في استمرار هذه الكرنفالات الجميلة والراقية.