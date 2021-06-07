شكرا لقرائتكم خبر عن رماة الإمارات يواجهون نجوم العالم في البطولة العربية اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض منتخب الإمارات لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» اليوم الثلاثاء منافسات اليوم الأول من البطولة العربية للرماية المقامة حالياً بمصر، وذلك في مواجهة أبطال العالم من الرماة العرب الذين يمثلون 8 دول عربية هي: مصر والكويت وقطر والسعودية ولبنان والأردن وموريتانيا، إلى جانب دولة الإمارات، حيث من المقرر أن يرمي كل مشارك اليوم ثلاث جولات، كل جولة 25 طبقاً أي 75 طبقاً، وتستكمل الأربعاء بجولتين يتأهل في نهايتها أفضل ستة رماة ليدخلوا في منافسة أكثر شراسة لتحديد هوية بطل العرب والوصيف وصاحب البرونزية والمراكز من الرابع حتى السادس.

ويمثل الإمارات في هذه البطولة 7 رماة منهم 3 بصفة أساسية كفريق هم حمد بن مجرن وسيف الشامسي ويحيى المهيري، ومعهم ظاهر العرياني وعبد الله بوهليبة، إلى جانب فاطمة محمد وعائشة إلياسي، وتعطي لائحة البطولة الحق لكل الرماة الخمسة للتأهل إلى النهائي بشرط ألا يزيد عدد رماة أية دولة في النهائي على ثلاثة فقط.

وبرغم قوة المنافسة عطفاً على أن هناك أكثر من عشرة رماة مؤهلين إلى أولمبياد طوكيو المقبلة، إضافة إلى الظروف التي واجهت رماة الإمارات قبل وأثناء البطولة، فمن المنتظر أن يحقق أبطال الإمارات نتيجة طيبة تحقق نقلة نوعية في الأداء والمستوى في المرحلة الحالية التي أعقبت فترة التوقف بسبب الجائحة، ولعل التدريب المفتوح والتدريب الرسمي الذي يعكس إصرار رماة الإمارات على قهر الظروف الصعبة التي مروا بها والتغلب عليها وتحقيق على الأقل الحد الأدنى من طموحاتهم.