شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: شكراً للاعبي «الأبيض» على إسعاد الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، أن لاعبي «الأبيض» كانوا يملكون الإصرار الكبير على الفوز أمام تايلاند في المباراة التي انتهت لمصلحة منتخب الإمارات 3-1، ليعزز وصافته للمجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

ويملك منتخب الإمارات 12 نقطة، مقابل 14 لفيتنام التي يلتقيها «الأبيض» في الجولة الأخيرة.

وقال الشيخ راشد بن حميد بعد المباراة: الإصرار على الفوز بدا من خلال تسجيل منتخبنا الهدف الثالث في الدقيقة 94، يوجد روح عند اللاعبين وحماس وانسجام، وكان هناك لعب جماعي، وأشكر اللاعبين على ما قدموه وإسعادهم لجمهور الإمارات الذي أشكره أيضاً على حضوره في المدرجات.

وأكد أن الفوز على تايلاند وقبله على ماليزيا سينقل «الأبيض» إلى المحطتين الأخيرتين من التصفيات والمباراتين المهمتين المتبقيتين بهمة كبيرة.