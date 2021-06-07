شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يصرف جزءا من المستحقات المتأخرة للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة نادي وادي دجلة، في اجتماع مصغر عُقد اليوم، على الطلب المقدم من محمد عبد المنصف مدير الكرة وحارس مرمى الفريق، بصرف جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة، تحفيزا لهم في الفترة المقبلة التي تشهد صراع النادي على تفادي الهبوط، بعدما احتل المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة.

واستقرت إدارة دجلة على صرف جميع مستحقات اللاعبين المتأخرة على دفعات، وتم تسليم الدفعة الأولى اليوم الإثنين، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة صرف باقي الدفعات المالية.

وجاء قرار الإدارة لتحفيز اللاعبين لمواجهة الجونة المقرر لها 22 يونيو الجاري في الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، وهي المباراة الثانية للفريق تحت القيادة الفنية لعبد الباقي جمال، المدير الفني الجديد خلفا للتشيلي ماريو سالاس.

رفضت إدارة نادي وادي دجلة مناقشة عروض بيع لاعبي الفريق لأندية الدوري الممتاز؛ بسبب الموقف المتأزم للفريق بعد دخوله في منطقة الصراع على الهبوط هذا الموسم.

وقال مصدر بنادي وادي دجلة لـ"الخليج 365"، إن عددا كبيرا من اللاعبين الصاعدين تلقوا عروضا من فرق كبيرة في الدوري، لكن الإدارة رفضت مناقشتها حتى لا يفقد اللاعبون تركيزهم في الفترة الحساسة التي يعيشها دجلة هذا الموسم".

وأضاف المصدر: "مش من مصلحتنا دلوقتي الحديث عن عروض ورحيل اللاعبين، نلعب على هدف واحد وهو البقاء في الدوري، ونأمل أن يكون اللاعبون على قدر الثقة في الفترة المقبلة".