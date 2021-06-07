شكرا لقرائتكم خبر عن نهلة سامح تحصد البطولة رقم 47 مع سيدات طائرة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت نهلة سامح، كابتن فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، فى الوصول إلى البطولة رقم 47 مع فريق القلعة الحمراء بالتتويج بلقب كأس مصر بنتيجة 3 / 2 على حساب الصيد فى النهائى الذى أقيم على صالة الشرقية للدخان.

حصلت نهلة سامح مع فريق سيدات طائرة القلعة الحمراء على 18 دورى عام و18 كأس مصر و6 دورى أبطال أفريقيا و5 بطولات عربية.

نهلة سامح دائما ما تبحث عن البطولات ولا تكتفى، حيث إنها تمتلك مواصفات قيادية فى الملعب وخارجه، خاصة إنها قريبة جدا من جميع زميلاتها وتشارك الجهاز الفنى بقيادة حمدى الصافى العديد من القرارات وحل المشاكل فى الفريق، خاصة أن نهلة سامح تمتلك روح الحماس التى تتمتع بها فى أى بطولة تخوضها، كما تمتلك خبرات قوية تجعلها تساهم فى إنهاء الأشواط لصالح فريقها أو منتخب بلادها.