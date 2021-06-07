شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الدراويش يوضح مكاسب فترة التوقف ويعلق على ترشيحات المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمد إبراهيم، المدرب العام للإسماعيلي، إن ودية اليوم تعد مفيدة بعد إشراك أكثر من لاعب كان بعيدا عن الفريق بجانب الاطمئنان على الحالة البدنية للاعبين.

وفاز الإسماعيلي على منافسه كسكادا وديا بسداسية دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم، ضمن تحضيرات الفريق لاستئناف منافسات مسابقة الدورى المحلى، وحملت سداسية الدراويش توقيع كل من: أحمد مصطفى وعماد حمدى ومحمد عبد السميع وعمر الوحش وأرى بابل وفخر الدين بن يوسف.

وأضاف فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى عقب اللقاء: ”التوقف مفيد للغاية من أجل منح اللاعبين وفرصة للراحة بعد ضغط المباريات فى الفترة الماضية”.

وتابع مدرب الدراويش: "ثانى مكاسب الودية تتمثل فى الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين بجانب تحقيق مزيد من الانسجام والتناغم بين عناصر الفريق إضافة لاستعادة جهود اللاعبين المصابين".

وعن ترشيح أكثر من لاعب للانضمام لصفوف المنتخب الوطنى أجاب حمد: "أتمنى وجود أكثر من لاعب بصفوف معسكر المنتخب، بالتأكيد هناك عناصر تستحق ارتداء قميص منتخب مصر".