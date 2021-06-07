شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي: الإدمان الإلكتروني حوّل الرياضة من منافسة إلى صراع ودمر الأخلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى شريف إكرامى، حارس مرمى بيراميدز، حزنه على الحالة التي وصل لها الوسط الرياضي، وتفشي ظاهرة التعصب بين الجماهير، موجها الحديث للجماهير بالابتعاد عن الظواهر السلبية التي أنتجتها وسائل السوشيال ميديا من وجهة نظره.

وقال إكرامي في تغريدات متابعة على "تويتر": "منافسة شديدة بين مدمني السوشيال ميديا أمام متسولين عدد المشاهدات للفوز بجماهيرية إلكترونية أكبر، تنازلات ومزايدات وتنظير من نفوس بشرية ضعيفة سمم النفاق الرياضي، ومبدأ تبرير الغاية للوسيلة ما تبقي داخلها من ضمائر وأخلاق وإنسانيات".

وأضاف حارس مرمى بيراميدز: "إدمان إلكتروني خطير مدمر للأخلاق، أصاب منظومة رياضية كاملة، فحول المنافسة إلى صراع، واللاعبين إلى جماهير، والاحترام إلى سخرية والنقاش إلى سباب، سيطرت الأجندات والتريندات والألوان على المشهد، فاختفى الحياد والمنطق وتاهت الحقيقة، فأصبحنا لا نرى سوى تعصب رياضي أكثر ووعي جماهيري أقل".

وتابع الحارس الدولي: "عموما للسباحة ضد التيار ضريبة، لا يمتلك الكل الشجاعة على تحملها، واعلم يا من أعطاك الله النعمة والقدرة على التأثير، سواء بالشهرة أو بقلم أو بميكروفون، إن انجرافك مع التيار بإرادتك عواقبه ليست دنيوية فقط، وإن الخطأ سيظل خطأ ولو فعله كل الناس، والصواب سيظل صوابا ولو لم يفعله أحد".

واختتم إكرامي: "ما زالت لدينا الفرصة لتجنب العدوي بهذا الإدمان الذي سيحولك دون أن تدري من مستخدم إلى عبد ومن متفاعل إلى تابع، أما كارهي الحقيقة لكم مني الآن الضوء الأخضر للهجوم، فالسخرية، التجريح، السباب والتنمر ضريبة لا تُذكر في مقابل أن تجعل شخصا واحدا يعيد النظر فيما نعيشه من غيبوبة صنعناها بأنفسنا".