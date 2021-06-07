شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد: مجموعة مصر فى الأولمبياد قوية وتحقيق ميدالية ليس صعبا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الأولمبى وجالاتا سراى التركى، سعادته بالتواجد فى معسكر المنتخب استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021، لافتا إلى أن جميع اللاعبين على قلب رجل واحد، ويسعون لبذل قصارى جهدهم لتحقيق إنجاز جديد فى الأولمبياد.

وقال مصطفى محمد، فى تصريحات صحفية، إن مجموعة مصر فى الأولمبياد قوية للغاية، حيث تضم الأرجنتين إسبانيا وأستراليا، ولكن لاعبي المنتخب لديهم من الإصرار والعزيمة، ما يجعلهم قادرين على تحقيق نتائج مميزة.

وأضاف مهاجم الزمالك، أن تحقيق ميدالية أولمبية ليس سهلا وليس صعبا أيضا، مشددا على أن الجميع سيقاتل، ويؤدى ما عليه لإسعاد الجماهير وتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية، وهذا الجيل من اللاعبين.

وحدد الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، يوم 16 يوليو المقبل موعدا للسفر إلى طوكيو استعدادا للمشاركة فى الأولمبياد، حيث ينطلق مشوار الفراعنة فى البطولة يوم 22 يوليو بمواجهة استراليا.

على صعيد متصل، قرر شوقى غريب، إراحة طاهر محمد طاهر وعمر مرموش لاعبا المنتخب الأولمبى من التدريبات لمدة 5 أيام وعدم خوض ودية جنوب أفريقيا الأولى، على أن يعودا بعدها لتجهيزهما لودية جنوب أفريقيا الثانية يوم 13.

وانضم طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى لمعسكر منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى معسكر العين السخنة، وخضع للكشف الطبى تحت إشراف طبيبى المنتخب أيمن زين وصلاح عاشور، وأثبتت الأشعة التى اصطحبها طاهر محمد إصابته بآلام فى الأنكل.

ويضم المعسكر حاليا 28 لاعبا جاهزون لودية جنوب أفريقيا الأولى الخميس المقبل، هم فى حراسة المرمى: محمد صبحى - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير، والدفاع: أسامة جلال - محمد عبدالسلام - محمد عبدالمنعم - أحمد رمضان (بيكهام) - محمود الجزار - كريم العراقى - عمار حمدى - أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد، وفى الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن على - محمد صادق - رمضان صبحى - أحمد عبد القادر -إبراهيم عادل - فوزى الحناوي، والهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسى - فادى فريد.