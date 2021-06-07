شكرا لقرائتكم خبر عن من لدغة عبد الحفيظ لـ"اضرب يا بدرى".. حكاية 20 مباراة جمعت الاهلي والترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من تسديدة سيد عبد الحفيظ القاتلة في ملعب المنزه في نصف نهائي 2001 إلى ضربة أنيس البدري في نهائي 2018، يزخر التاريخ بمواجهات عديدة واستثنائية بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضرب الأهلي والترجي التونسى موعدًا جديدًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهذه المرة في الدور نصف النهائي من نسخة 2020-2021 ويلعب المارد الاحمر ضد الترجي مباراة الذهاب في تونس 19 يونيو الجارى، قبل أن يخوض لقاء العودة في مصر، بعدما عبر المارد الأحمر عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ونجا فريق باب سويقة من فخ شباب بلوزداد الجزائري بعدما احتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وأصبحت مواجهة الأهلي والترجي واحدة من المواجهات الكلاسيكية في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا بداية من الألفية الثالثة، حيث اعتاد الفريقان على أن يصطدما ببعضهما خلال الأدوار الإقصائية أو في دور المجموعات من البطولة.

سبق للأهلي أن التقى مع الترجي 10 مرات في بطولات إفريقيا بواقع 20 مباراة بين الفريقين.

التفوق في المواجهات المباشرة جاء في صالح الأهلي الذي فاز في 8 مباريات وخسر أمام الترجي 4 مرات، وتعادل في 8 مباريات وسجل الأهلي 24 هدفًا، في المقابل سجل الترجي 19 هدفًا.

على مستوى التتويج بالبطولة في تاريخ مواجهات الفريقين، استطاع الأهلي أن يظفر بلقب دوري أبطال أفريقيا مرة وحيدة على حساب الترجي التونسي، في نسخة 2012، بينما حسم شيخ الأندية التونسية اللقب في نسخة 2018 على حساب المارد الأحمر في المباراة النهائية، وستكون الفرصة سانحة لحامل اللقب الإفريقى من أجل الانتقام من الهزيمة المخيبة في المحطة الأخيرة، خلال تلك النسخة.