شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يهزم دلفى 4 - 0 وديا استعدادا للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتحاد السكندري، فوزا كبيرا على فريق دلفي أحد أندية القسم الثالث بالإسكندرية، برباعية دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الإثنين، في ثان مباريات زعيم الصغر الودية، بعدما فاز في المباراة الأولى على كفر الدوار أول أمس السبت بثنائية مقابل هدف وحيد.

سجل رباعية الاتحاد السكندري كلا من: خالد الغندور، أحمد راشد، أحمد حجي، مصطفى إبراهيم.

واختار الجهاز الفني للاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن، التركيز على بعض المباريات الودية في فترة التوقف لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا، في ضوء استعدادات زعيم الثغر لمواجهة المقاصة منتصف الشهر الجاري.

وتعتبر ودية دلفى، ثان مباريات الاتحاد السكندري الودية، بعد مباراة كفر الدوار التي خاضها الفريق السكندري، السبت، استعدادًا لاستئناف الدورى بعد فترة توقف دامت لثلاثة أسابيع، وانتهت بفوز الفريق السكندري بهدفين سجلهما صبري رحيل وأحمد راشد.

واتفق العميد مع لاعبيه على فتح صفحة جديدة في فترة التوقف، واستغلال النشوة التي يعيشها النادي بعد الفوز الذي حققه زعيم الثغر على أسوان في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد زهرة الجنوب أقصى صعيد مصر، وهو الانتصار الذي أعاد الهدوء للقلعة الخضراء.

وكان حسام حسن قد عاش فترة صعبة قبل مباراة أسوان الأخيرة، بعد تراجع نتائج الفريق، وغياب الانتصارات عن النادي السكندري، في 7 مباريات متتالية، لكن العودة للإسكندرية بنقاط مباراة اسوان دفعت العميد لفتح صفحة جديدة.

ويحاول حسام حسن استغلال فترة التوقف الحالية لتصحيح بعض الأخطاء في الفريق، خاصة الارتباط الدفاعي والفرص الضائعة وهما العاملان اللذان يشغلان فكر العميد في الفترة الأخيرة.