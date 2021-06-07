شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلى يتوجن بكأس مصر للطائرة على حساب الصيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بكأس مصر للموسم المحلى 2020 / 2021 بالفوز على الصيد بنتيجة 3 /2 فى نهائى المسابقة على صالة الشرقية للدخان.

بينما فاز الزمالك بالميدالية البرونزية بالفوز على سبورتنج بنتيجة 3 / 1 فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع .

وتأهل فريق سيدات الأهلى للكرة الطائرة إلى النهائى بالفوز على سبورتنج 3 /0 يوم الجمعة الماضية، بينما تأهل الصيد على حساب الزمالك بنقس النتيجة.

وتأهل الأهلى إلى نصف نهائى كأس مصرى للطائرة مباشرة، بالفوز على الطيران فى دور الـ16 فى ظل انسحاب فريقى أصحاب الجياد و6 أكتوبر من المنافسة، حيث كان سيلتقى بالفائز منهما فى ربع النهائى، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على دلفى 3 / 0.

وشهدت مباريات دور الـ16 فوز كل من الشمس على هليوبوليس 3 / 0، وسبورتنج على مسيحية إسكندرية 3 / 0، والصيد على سموحة 3 / 2، والجزيرة على مسيحية أسيوط 3 / 0، ودلفى على حدائق الأهرام 3 / 2.