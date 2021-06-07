شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب قوى للمنتخب الأولمبى باستاد السويس استعدادا لـجنوب أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المنتخب الأولمبي، بقيادة شوقى غريب، تدريباته باستاد السويس استعداد للقاء جنوب أفريقيا الخميس المقبل ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو التى تنطلق 22 يوليو المقبل، وشهد المران تنافسا بين اللاعبين لإثبات الذات.

تم تقسيم المران على ثلاث فقرات الأولي للاعداد البدني والثانية، خاصة بالجمل التكتيكية، ثم تقسيمة بطول الملعب بين فريقين من اللاعبين.