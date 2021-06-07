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شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب قوى للمنتخب الأولمبى باستاد السويس استعدادا لـجنوب أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - واصل المنتخب الأولمبي، بقيادة شوقى غريب، تدريباته باستاد السويس استعداد للقاء جنوب أفريقيا الخميس المقبل ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو التى تنطلق 22 يوليو المقبل، وشهد المران تنافسا بين اللاعبين لإثبات الذات.
تم تقسيم المران على ثلاث فقرات الأولي للاعداد البدني والثانية، خاصة بالجمل التكتيكية، ثم تقسيمة بطول الملعب بين فريقين من اللاعبين.
المنتخب الاولمبى فى السويس
المنتخب الاولمبى يتدرب فى السويس
المنتخب الاولمبى يستعد لجنوب افريقيا
المنتخب الاولمبى يواصل تدريباته
المنتخب الاولمبى
فيما حدد الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، يوم 16 يوليو المقبل موعدا للسفر إلى طوكيو استعدادا للمشاركة فى الأولمبياد، حيث ينطلق مشوار الفراعنة فى البطولة يوم 22 يوليو بمواجهة استراليا.
على صعيد متصل، قرر شوقى غريب، إراحة طاهر محمد طاهر وعمر مرموش لاعبا المنتخب الأولمبى من التدريبات لمدة 5 أيام وعدم خوض ودية جنوب أفريقيا الأولى، على أن يعودا بعدها لتجهيزهما لودية جنوب أفريقيا الثانية يوم 13.
ويضم المعسكر حاليا 28 لاعبا جاهزون لودية جنوب افريقيا الأولى الخميس المقبل، هم فى حراسة المرمى: محمد صبحى - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير، والدفاع: أسامة جلال - محمد عبدالسلام - محمد عبدالمنعم - أحمد رمضان (بيكهام ) - محمود الجزار - كريم العراقى - عمار حمدى -أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد، وفى الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن على - محمد صادق - رمضان صبحى - أحمد عبدالقادر -إبراهيم عادل - فوزى الحناوي، والهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسى - فادى فريد.
فيما قرر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، حضور مباراتىّ المنتخب الأولمبى الوديتين أمام جنوب افريقيا سواء فى السويس أو القاهرة.