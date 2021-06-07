شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكتسح كسكادا بسداسية ودياً استعداداً لغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الإسماعيلي على منافسه كسكادا ودياً بسداسية دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم، ضمن تحضيرات الفريق لاستئناف منافسات مسابقة الدورى المحلى، وحملت سداسية الدراويش توقيع كل من أحمد مصطفى وعماد حمدى ومحمد عبد السميع وعمر الوحش وأرى بابل وفخر الدين بن يوسف.



الفريق بدأ بتشكيل ضم.. محمد صبحى حارس مرمى



خط الدفاع.. رضوان شريفى، أحمد كاستيلو، مروان الصحراوى نادر رمضان.



خط الوسط.. عماد حمدى، عمر الوحش، أحمد مصطفى، أحمد مدبولى، محمد عبدالسميع.



خط الهجوم.. بنسون شيلونجو



شهد الشوط الثانى مشاركة كل من محمد مجدى حارس مرمى محمد عادل، باهر المحمدى، مصطفى الزنارى، محمد عمار، محمد دونجا، محمد حسن، محمد الشامى، فخر الدين بن يوسف، أري بابل، شكرى نجيب.

ورفض الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى دخول فريقه معسكرا مغلقا خلال فترة توقف الدورى خوفًا من الملل والإجهاد لاسيما أن الفريق خاض مباريات كثيرة فى وقت قصير مفضلا الاكتفاء بثلاث مباريات ودية لتجهيز لاعبيه بدنيًا وفنيًا لمواجهة غزل المحلة، حيث يلاقى فى الأولى فريق كسكادا اليوم ثم يلاقى البنك الأهلى فى 10 يونيو ثم يختتم ودياته بمواجهة المقاولون العرب فى 11 يونيو استعداداً للفلاحين وتقام جميعاً على استاد الإسماعيلية.

ويغيب محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلى عن مواجهة غزل المحلة بعد تعرضه للطرد فى مواجهة الزمالك بكأس مصر.

ويعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى على دراسة مباريات غزل المحلة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفلاحين فى محاولة لإستعادة قطار الانتصارات بعد وداع كأس مصر.

وودع الإسماعيلى كأس مصر بعد الخسارة أمام الزمالك بنتيجة 1-0 فى المباراة التى أقيمت مساء الخميس بدور الـ16 من كأس مصر باستاد السويس الجديد، وتأهل الزمالك لربع نهائى البطولة ليضرب موعداً مع مصر المقاصة.