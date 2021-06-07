شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم 7 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 7 يونيو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها سعد سمير يواجه المجهول فى الأهلي الموسم المقبل، 4 صفقات مرشحة لتدعيم وسط الزمالك حال رحيل فرجاني ساسي .

4 صفقات مرشحة لتدعيم وسط الزمالك حال رحيل فرجاني ساسي

بدأ الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، التحرك للبحث عن البديل المناسب للدولى التونسى فرجانى ساسى، الذى أصبح على مقربة من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

سعد سمير يواجه المجهول فى الأهلي الموسم المقبل

بات مصير سعد سمير، لاعب الأهلي، فى ناديه بالموسم المقبل غامضاً، فى ظل وجود مطالب تنادى برحيله لعدم جدوى بقائه فى صفوف الفريق الأحمر. وأصبحت احتمالية الاستغناء عن سعد سمير فى نهاية الموسم الحالي كبيرة لعدم حاجة الفريق لجهوده بسبب تقدمه في السن وكثرة إصاباته بخلاف وجود البديل الأفضل فى مركزه هذا الموسم.

الأهلي يحتفظ بلاعبى المنتخب الأولمبي حال الوصول لنهائي أفريقيا

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن النادى الأهلى طلب، خلال اجتماع الجبلابة والأندية الأخير، الاحتفاظ بجميع لاعبيه الأولمبيين حال التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر له 17 يوليو، خاصة أن هناك أكثر من لاعب من العناصر الأساسية بتشكيل الأهلى، على رأسهم طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، بالإضافة إلى أكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر، ضمن العناصر الرئيسية للمنتخب الأولمبي.

اتحاد الكرة: لن يتم إقامة آخر 5 جولات بالدورى إلا بعد تساوي الفرق بالمباريات

كشف مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة أنه لن يتم إقامة آخر خمس جولات فى الدوري الممتاز إلا بعد أن يتساوى جميع فرق الدورى فى عدد المباريات التى خاضها كل فريق إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص.

فرجانى ساسى يؤكد لمسئولى الزمالك عودته للقاهرة بعد انتهاء معسكر المنتخب

أكد الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لبعض المسئولين باللجنة المكلفة بإدارة النادى الأبيض، أنه سيعود إلى القاهرة فور انتهاء معسكر منتخب تونس المقام حاليًا، والذى سينتهى فى منتصف الشهر الجارى.

الطلائع يستغل توقف الدوري لعلاج عمرو جمال من شد العضلة الضامة

يعكف الجهاز الطبى للطلائع، بقيادة هانى درويش، خلال فترة توقف الدوري الحالية، على تجهيز عمرو جمال مهاجم الفريق المعار من الأهلى بعد شكواه من شد من الدرجة الثانية فى العضلة الضامة، لاسيما أن "الغزال" شارك فى المباريات الأخيرة بسبب الحاجة لجهوده ولم تكن هناك فرصة لمنحه راحة بسبب ضغط المباريات.