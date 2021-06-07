شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته فى الخامسة مساء غد.. والطبيب يطمئن على ثلاثى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه يحرص على متابعة حالة الثلاثى المصاب "محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي وحازم إمام"، موضحا في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، أن الجهاز الطبى لن يتعجل في عودة أى لاعب منهم للتدريبات الجماعية إلا بعد التأكد من سلامته بنسبة 100%، خاصة فى ظل فترة توقف الدورى الممتاز.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته فى الخامسة مساء غد، الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا لمباراة أسوان المقرر لها يوم 17 يونيو الحالي في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد حصول الفريق على راحة لمدة خمسة أيام قبل استئناف التدريبات السبت الماضي.

من ناحية أخرى، وضع البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك برنامجا تدريبيا قويا لحراس المرمى بالفريق خلال التدريب مساء اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وقرر أوليفيرا زيادة الحمل البدني لحراس المرمى خلال المران.

كما خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال تدريب الفريق مساء اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وقام الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات من أجل خوض تقسيمة قوية فيما بينهم في وسط الملعب.

فيما أدى يوسف أوباما لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك برنامجا بدنيا بمفرده تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق وذلك على هامش التدريب مساء اليوم الإثنين بمقر النادي.

ويحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تجهيز أوباما بدنيا قبل مواصلة مباريات الدوري الممتاز المقبلة.

من ناحية أخرى ركز الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بتدريب اللاعبين على تصويب ركلات الجزاء وتأهيلهم بالشكل الأمثل، مستغلاً فترة توقف مسابقة الدورى بسبب الأجندة الدولية.

ويحرص كارتيرون على استغلال فترة توقف الدورى لتصحيح كافة الأخطاء التى وقع فيها لاعبى الفريق فى الفترة الماضية، ومن ضمنها تسديد ركلات الجزاء والتى شهدت إهدار بعضها بسبب الرعونة.