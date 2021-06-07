نوير ينضم للقائمة الذهبية لمنتخب ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

بات الحارس الدولي المخضرم مانويل نوير الوجه الأحدث في قائمة اللاعبين الذين خاضوا 100 مباراة أو أكثر مع منتخب ألمانيا.

وخاض نوير مباراته الدولية المئوية من خلال المواجهة الودية أمام لاتفيا اليوم الاثنين.

ويعتبر اللاعب الدولي السابق لوثار ماتيوس هو أكثر اللاعبين مشاركة بقميص الماكينات الألمانية برصيد 150 مباراة دولية خاضها خلال الفترة من 1980 إلى عام 2000.

ويحل المهاجم السابق ميروسلاف كلوزه في المركز الثاني بإجمالي 137 مباراة دولية بين عامي 2001 و2014 يليه لوكاس بودولسكي في المركز الثالث بإجمالي 130 مباراة دولية بين عامي 2004 و2017 ثم باستيان شفاينشتايجر في المركز الرابع برصيد 121 مباراة دولية بين عامي 2004 و2016.

ويأتي فيليب لام في المركز الخامس بالقائمة بإجمالي 113 مباراة دولية بين عامي 2004 و2014 ثم يورجن كلينسمان في المركز السادس برصيد 108 مباراة دولية بين عامي 1987 و1998 ثم يورجن كولر في المركز السابع برصيد 105 مباراة دولية بين عامي 1986 و1998 يليه بير ميرتساكر في المركز الثامن برصيد 104 مباراة دولية بين عامي 2004 و2014.

ويحل فرانز بيكنباور في المركز التاسع برصيد 103 مباراة دولية بين عامي 1965 و1977 ويقتسم يواخيم شترايش وتوني كروس وتوماس مولر المركز العاشر بعد أن خاض كل منهم 102 مباراة دولية لكن شترايش خاض مباريته خلال الفترة بين عامي 1969 و1984 بينما سجل كروس ومولر هذه المسيرة بين عامي 2010 و2021 ومازال بإمكانهما زيادة حصليتهما من المباريات الدولية من خلال بطولة كأس أمم أوروبا التي تنطلق يوم الجمعة المقبل.

وحل توماس هيسلر في المركز الحادي عشر بإجمالي 101 مباراة دولية بين عامي 1988 و2000 واقتسم هانز يورجن دورنر واولف كيرشتن ومانويل نوير المركز الثاني عشر بإجمالي 100 مباراة دولية، حيث خاض دورنر مسيرته الدولية بين عامي 1969 و1985 فيما حقق كيرشتن تلك المسيرة بين عامي 1985 و2000.

وسجل نوير الظهور الأول له على الصعيد الدولي في يونيو 2009 خلال المباراة التي تغلب فيها المنتخب الألماني على نظيره الإماراتي 7 /2، ومازال بإمكانة خوض المزيد من المباريات الدولية.