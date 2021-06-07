مصطفى محمد يجيب.. هل حلم ميدالية الأوليمبياد ممكناً؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اعتبر مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأوليمبي أن تحقيق فريقه ميدالية في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 هذا الصيف أمر من الممكن حدوثه.

وفي تصريحات خلال معسكره مع المنتخب الأوليمبي قال مصطفى محمد :"الجميع في أعلى مستويات التركيز خلال المعسكر، وهدفنا تحقيق مركز في الأوليمبياد".

وأضاف مصطفى قائلاً :"ليست هناك مجموعة سهلة وأخرى صعبة، كل منتخبات المجموعة ستلعب من أجل تحقيق أهدافها، ونحن كذلك".

وأتم نجم المنتخب الأوليمبي :"قميص المنتخب شرف كبير، وتحقيق ميدالية في طوكيو أمر ليس سهلاً، ولكنه أيضاً ليس صعباً، نجتهد ونترك النتائج على الله".

وينافس المنتخب المصري في المجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأوليمبية إلى جوار منتخب إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، في تحدي قوي لرجال شوقي غريب.