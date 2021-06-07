إنبي يتخذ قراراً نهائياً بشأن صفقة الأهلي المستهدفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

قال مصطفي الأمير رئيس نادي إنبي إن مجلس إدارة النادي البترولي اتخذ قراراً بعدم تفعيل عقد شراء كريم فؤاد الظهير الأيمن للفريق من نادي النجوم بسبب المقابل المادي المطلوب من ناديه.

ويلعب كريم فؤاد لإنبي على سبيل الإعارة من نادي نجوم المستقبل ويتضمن العقد المبرم بين الناديين بنداً بأحقية الفريق البترولي في ضم اللاعب نهائياً مقابل دفع 15 مليون جنيه في مهله لا تتخطي 31 مايو 2021.

وأضاف أمير لمصراوي أن السبب يرجع وراء عدم وجود سيولة مادية تلبى رغبة فريق النجوم بالحصول على المقابل كاش مشدداً على أن الأخير رفض تقسيط الـ 15 مليون المطلوبة لتفعيل بند الشراء.

وأنهى أمير حديثه قائلاً إن نادي إنبي ينتظر رد نادي النجوم على عرض أخر بتجديد استعارة كريم فؤاد لمدة عام أخر.

وكان محمد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم قد كشف الأسبوع الماضي أنه يهدف إلى احتراف فؤاد أوروبيا ولا يتجعل في بيعه محلياً.

وأكد الطويلة أن رغبة فؤاد هي الإنتقال للنادي الأهلي في حالة عدم توفر عرضاً أوروبيا .

ويبلغ فؤاد منن العمر 21 عاما وهو من المرشحين لخوض غمار أولمبياد طوكيو مع منتخب مصر بعدما ضمه شوقي غريب مدرب الفراعنة للقائمة التي تستعد لخوض وديتي جنوب إفريقيا المحدد لهما العاشر والثالث عشر من يونيو الجاري.