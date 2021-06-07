منتخب تونس: استبعاد ساسي من المعسكر بسبب الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، استبعاد فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق ونادي الزمالك من معسكر نسور قرطاج المقام حاليًا، بسبب الإصابة.

ووفقًا لبيان رسمي نشره الاتحاد التونسي عبر حسابه بموقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، فإن ساسي خضع لاختبار طبي اليوم، الإثنين، بعد الألام التي شهر بها بعد مواجهة الكونغو الديمقراطية.

وأوضح البيان، أن ساسي سيكون بحاجة للراحة لمدة 10 أيام، مما يؤدي إلى استبعاده من مواجهتي تونس ضد الجزائر ومالي.

كما تقرر استبعاد يوسف المساكني من معسكر منتخب تونس بعدما كشفت الفحوصات الطبية حاجته للراحة لمدة 10 أيام أيضًا بسبب الإصابة.

الجدير بالذكر أن ساسي كان قد غادر مباراة تونس الودية ضد الكونغو الديمقراطية بعد تعرضه للإصابة خلال الشوط الثاني.