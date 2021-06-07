كرة طائرة .. سيدات الأهلي يتوجن ببطولة الكأس بعد مواجهة مثيرة أمام الصيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وج الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بلقب كأس مصرعقب فوزه على فريق الصيد بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية المثيرة للبطولة التي أقيمت مساء اليوم الأثنين على صالة الشرقية للدخان.

تقدم الأهلي في الشوطين الأول والثاني بنتيجة 25-22 و25-18 قبل أن يعود الصيد ويفوز بالشوطين الثالث والرابع 25-20 و25-23 قبل أن يظفر الأحمر بالشوط الفاصل بنتيحة 19-17.

وضم فريق السيدات الأهلاوي بطولة الكأس إلي بطولة الدوري الذي توج بها في الثالث من الشهر الماضي بعد الفوز على الصيد أيضاً .

وحصدت سيدات الأهلي بطولة الدوري بعد الفوز بجميع مبارياتهن ببطولة الدوري ليصل رصيدهن من النقاط إلي 66 نقطة.

وعلى الرغم من فقد الأهلي لفريدة عسقلاني ودعاء غباشي لمشاركتهما مع سيدات منتخب مصر ببطولة صوفيا المفتوحة للكرة الشاطئية إلا أن الفريق الأحمر استطاع تجاوز منافسه العنيد للمرة الثالثة على التوالي.

وتألقت أية الشامي نجمة الفريق وسهيلة وفيق صانعة الألعاب التي تقضي فترة أجازة من الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية استغلتها في الإنضمام للأهلي وليبرو الفريق ندى وليد.

وحضر المباراة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي ولفيف من أعضاء مجلس إدارة النادي الأحمر المباراة وقاموا بتقليد اللاعبات الميداليات الذهبية وكأس البطولة.

وكان فريق الزمالك قد حصد الميدالية البرونزية بعدما تخطى سبورتنج 3-1 في مباراة مثيرة وحماسية أقيمت قبل المباراة النهائية لتحديد المركزين الثالث والرابع.