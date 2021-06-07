المنتخب المغربية:"كاف" يقترح حضور 15 ألف متفرج في نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مقترحا لاتحاد الكرة المغربي، لحضور 15 ألف متفرج في نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي سيحتضنه المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء أي بنسبة 30 في المئة.

وأكدت صحيفة المنتخب المغربية، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم ينتظر الحصول على موافقة السلطات المغربية للسماح بدخول الجمهور لمركب محمد الخامس بعد أن كانت قد سمحت بفتح الفضاءات العمومية بنسبة مئوية محددة.

وأوضحت أن "كاف" يسعى الحصول على موافقة السلطات المغربية للحضور الجماهيري كما فعلت في الأحداث الإفريقية الأخيرة.

ومن المقرر أن يستضيف الترجي النادي الأهلي يوم 19 يونيو المقبل على ملعب رادس في تونس في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، على أن تقام مباراة العودة في مصر يوم 26 من الشهر نفسه.

يُذكر أن الأهلي تأهل إلى المربع الذهبي بعد تغلبه على صنداونز بطل جنوب إفريقيا بنتيجة 3-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة، فيما تأهل الترجي بعد فوزه على شباب بلوزداد الجزائري بركلات الترجيح عقب فوز كل فريق على ملعبه بنتيجة 2-0.