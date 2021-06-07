منتخب سوريا يتأهل إلى الدور الثالث لتصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تغلب منتخب سوريا على منتخب جوام 3 / صفر، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس أمم آسيا 2023 في الصين.

ونجح المنتخب السوري في التأهل للدور الثالث المؤهل لكأس العالم، بعدما حسم صدارته للمجموعة الأولى وكذلك تأهله لكأس أمم آسيا.

ورفع المنتخب السوري، الذي خاض سبع مباريات، رصيده إلى 21 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 11 نقطة عن المنتخب الصيني صاحب المركز الثاني والذي خاض خمس مباريات.

على الجانب الأخر يتذيل منتخب جوام ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وتقدم مرديك مرديكيان للمنتخب السوري بالهدف الأول في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة 85 أضاف محمود المواس الهدف الثالث للمنتخب السوري.

يذكر أن الإمارات تستضيف منافسات التصفيات بالمجموعة الأولى بنظام التجمع، وذلك تجنبا لقيود السفر المفروضة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.