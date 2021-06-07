مران الزمالك.. تأهيل 4 لاعبين.. وبرنامج بدني منفرد لأوباما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

واصل فريق الكرة بالزمالك تدريباته مساء اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز بعد فترة التوقف.

وخاض لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية بمجمع صالات أشرف صبحي تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قبل بدء المران الجماعي.

ويرغب كارتيرون في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية قبل استئناف الدوري.

ووصل إلى القاهرة اليوم الإثنين البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى الزمالك قادما من بلاده بعد قضاء فترة إجازته.

وقاد أوليفيرا تدريبات الحراس بشكل طبيعي بعدما قاد أيمن الطويل، مدرب حراس فريق 2003، التدريبات لمدة يومين لحين وصول مدرب الحراس البرازيلي.

ووضع أوليفيرا برنامجا تدريبيا قويا لحراس المرمى خلال التدريب وقام بزيادة الحمل البدني للحراس خلال المران.

من جانبه، أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا"وعبدالله جمعة وحازم إمام وأيمن حفني رباعي الفريق تدريبات تأهيلية خلال المران في صالة الجيمانيزيوم.

وأدى محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق تدريبات تأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي التأهيل وإصابات الملاعب.

وقام عبدالشافي بأداء تدريبات بالجري الخفيف حول الملعب للتعافي من إصابته.

ويعاني عبدالشافي من إصابة بشد في السمانة، في حين يعاني حازم إمام من إصابة في العضلة الضامة، ويعاني عبدالله جمعة من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويؤدي شيكابالا وحفني تدريبات تأهيلية وفقا للبرنامج المخصص لهما من الجهاز الفني.

وأدى يوسف أوباما برنامجا بدنيا بمفرده تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق، على هامش التدريب مساء اليوم الإثنين بمقر النادي.

ويحرص الجهاز الفني للفريق على تجهيز أوباما بدنيا قبل مواصلة مباريات الدوري.

وقام كارتيرون بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال المران، حيث تولى أسامة نبيه المدرب العام قيادة مجموعة، بينما قاد أحمد عبد المقصود المدرب المساعد المجموعة الثانية.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بالكرة من لمسة واحدة وفقًا للبرنامج التدريبي الموضوع من قبل المدير الفني.

وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة قوية تحت إشراف الجهاز الفني الذي قام بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات من أجل خوض مباراة فيما بينهم في منتصف الملعب.