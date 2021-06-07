مران الزمالك.. تأهيل 4 لاعبين.. وبرنامج بدني منفرد لأوباما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
واصل فريق الكرة بالزمالك تدريباته مساء اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز بعد فترة التوقف.
وخاض لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية بمجمع صالات أشرف صبحي تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قبل بدء المران الجماعي.
ويرغب كارتيرون في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية قبل استئناف الدوري.
ووصل إلى القاهرة اليوم الإثنين البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى الزمالك قادما من بلاده بعد قضاء فترة إجازته.
وقاد أوليفيرا تدريبات الحراس بشكل طبيعي بعدما قاد أيمن الطويل، مدرب حراس فريق 2003، التدريبات لمدة يومين لحين وصول مدرب الحراس البرازيلي.
ووضع أوليفيرا برنامجا تدريبيا قويا لحراس المرمى خلال التدريب وقام بزيادة الحمل البدني للحراس خلال المران.
من جانبه، أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا"وعبدالله جمعة وحازم إمام وأيمن حفني رباعي الفريق تدريبات تأهيلية خلال المران في صالة الجيمانيزيوم.
وأدى محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق تدريبات تأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي التأهيل وإصابات الملاعب.
وقام عبدالشافي بأداء تدريبات بالجري الخفيف حول الملعب للتعافي من إصابته.
ويعاني عبدالشافي من إصابة بشد في السمانة، في حين يعاني حازم إمام من إصابة في العضلة الضامة، ويعاني عبدالله جمعة من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.
ويؤدي شيكابالا وحفني تدريبات تأهيلية وفقا للبرنامج المخصص لهما من الجهاز الفني.
وأدى يوسف أوباما برنامجا بدنيا بمفرده تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق، على هامش التدريب مساء اليوم الإثنين بمقر النادي.
ويحرص الجهاز الفني للفريق على تجهيز أوباما بدنيا قبل مواصلة مباريات الدوري.
وقام كارتيرون بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال المران، حيث تولى أسامة نبيه المدرب العام قيادة مجموعة، بينما قاد أحمد عبد المقصود المدرب المساعد المجموعة الثانية.
وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بالكرة من لمسة واحدة وفقًا للبرنامج التدريبي الموضوع من قبل المدير الفني.
وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة قوية تحت إشراف الجهاز الفني الذي قام بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات من أجل خوض مباراة فيما بينهم في منتصف الملعب.