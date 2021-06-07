تصفيات كأس العالم 2022 | الامارات تنعش آمالها بالفوز على تايلاند

أنعش منتخب الامارات آماله في الوصول إلى المرحلة النهائية بتصفيات كأس العالم قطر 2022، بعد فوزه على تايلاند، بنتيجة (3-1)، اليوم الاثنين، على استاد زعبيل بنادي الوصل.

وسجل أهداف منتخب الامارات، كايو كانيدو كوريا (14) وفابيو ليما (34) ومحمد جمعة (90+4)، بينما سجل هدف تايلاند الوحيد، سوفانات موينتا في الدقيقة (53).

ورفع المنتخب الاماراتي رصيده إلى 12 نقطة ليحافظ على المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن المتصدر منتخب فيتنام، الذي فاز على إندونيسيا بنتيجة (4-0) مساء اليوم أيضًا، على استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وانطلقت صافرة بداية مباراة منتخب الامارات وتايلاند، فى تمام الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش، 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية، 20:45 بتوقيت الامارات.

وافتتح منتخب الامارات التسجيل في الدقيقة (14)، بعدما أرسل بندر محمد كرة عرضية من الجهة اليمنى وصلت إلى المهاجم كايو كانيدو الذي سددها بقدمه اليمنى على الطائر باتجاه الزاوية اليمنى بعيدة عن متناول حارس المرمى لتسكن شباكه.

وأهدر المهاجم علي مبخوت فرصة مضاعفة النتيجة لمنتخب الامارات، عندما استغل كرة قادمة بالخطأ من الدفاع التايلاندي انفرد من خلالها بالحارس تيدسونغنوين الذي تألق بدوره في إنقاذ مرماه.

وعاد بندر محمد من جديد ليصنع الهدف الثاني لمنتخب الامارات، حين أرسل كرة عرضية مُتقنة من الجهة اليمنى حولها فابيو ليما برأسه في الزاوية اليسرى الضيقة للحارس تيدسونغنوين الذي فشل في إبعاد الكرة لتسكن الشباك في الدقيقة (33).

الامارات تحبط عودة تايلاند

وفي الشوط الثاني، نجح منتخب تايلاند في تقليص الفارق في الدقيقة (53)، بعد أن حول المدافع ناروبادين كرة قادمة من ركنية برأسه وسط منطقة الجزاء سددها سوفانات مويانتا قوية على الطاير بقدمه اليمنى سكنت شباك علي خصيف.

وكان المنتخب الاماراتي قريب للغاية من إضافة الهدف الثاني في مناسبتين، حيث استلم علي مبخوت كرة بينية عالية خلف المدافعين، وصوبها قوية لكن ارتدت من الدفاع التايلاندي وذهبت إلى ركنية (74)، قبل أن يضيع ليما فرصة خطيرة ثانية بعد ثلاث دقائق عندما وصلته تمريرة من زميله حسن علي على الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء سددها في الشباك الخارجية.

وواصل منتخب الامارات مسلسل إهدار الفرص السهلة، عن طريق علي مبخوت، وذلك بعدما أرسل بندر كرة عرضية متقنة من الجهة اليمنى وصلت على القائم البعيد إلى مبخوت الذي حولها برأسه في المرمى ولكن مرت بجوار القائم الأيمن إلى خارج الملعب في الدقيقة (83).

ونجح اخيرًا المنتخب الاماراتي في تسجيل الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، عندما استلم مبخوت كرة من هجمة مرتدة سريعة راوغ من خلالها الدفاع التايلاندي قبل أن يمررها إلى القادم من الخلف محمد جمعة ليسدد بدوره مباشرة في المرمى لتسكن الشباك، وتنتهي المباراة بفوز الامارات على تايلاند بنتيجة (3-1).