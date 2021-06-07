مشاهدة مباراة المانيا ولاتفيا فى بث مباشر بتحضيرات يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة المانيا ولاتفيا فى تحضيرات يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الاثنين 7 يونيو 2021.

يستضيف منتخب المانيا نظيره منتخب لاتفيا على ملعب إسبريت آرينا بمدينة دوسلدورف، وذلك فى البروفة الأخيرة قبل انطلاق منافسات يورو 2020 يوم الجمعة المقبل.

ويصطدم رجال المدرب الألماني “يواكيم لوف” بالمنتخب الفرنسي فى أول مباراة ببطولة أمم أوروبا “يورو 2020” والمقرر لها يوم 15 من الشهر الجاري على ملعب أليانز آرينا بميونخ، ويقع كلا المنتخبين فى المجموعة السابعة الى جانب منتخب البرتغال ومنتخب بلغاريا.

كان منتخب ألمانيا قد تعادل فى لقاء ودي الأسبوع الماضي أمام منتخب الدنمارك بهدف مقابل هدف، فى المباراة التي اقيمت بينهم على ملعب تيفولي نيو، ضمن استعدادات الفريقين ليورو 2020.

فى المقابل يستعد منتخب لاتفيا لخوض قبل نهائي كأس البلطيق مع منتخب إستونيا والمقرر له الخميس المقبل، كان المنتخب اللاتفي قد تأهل الى هذا الدور بعد ان حقق الفوز ليتواينا بنتيجة 3-1.

يذكر ان لقاء اليوم بين منتخب المانيا ولاتفيا هو الرابع فى التاريخ بين البلدين، حيث حققت الماكينات الالمانية الفوز فى مبارتين، وتعادلا فى مبارتين.

مشاهدة بث مباشر المانيا ولاتفيا

تنطلق صافرة بداية مباراة المانيا ولاتفيا فى تمام الساعة 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت جرينتش، بإدارة من حكم الجبل الأسود “نيكولا دابانوفيتش”.

تنقل مباراة منتخب المانيا ومنتخب لاتفيا الودية على قناة بي إن سبورتس بريميم (1) بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما تنقل ايضاً على قناة سكاي سبورت، وقناة سبورت المجرية.

ألمانيا 7-1 لاتفيا

تحضيرات يورو 2020

ملعب إسبريت آرينا

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تشكيلة منتخب المانيا الاساسية اليوم |

مانويل نوير – أنتونيو روديجر – ماتس هوميلس – ماثياس جينتير – روبن جوسينس – إلكاي جوندوجان – توني كروس – جوشوا كيميتش – سيرج جنابري – توماس مولر – كاي هافيرتز.

تشكيلة منتخب لاتفيا الاساسية اليوم |

روبرتس أوزولس – رايفيس يوركوفسك – ماركيس أوس – انطون تشيرنوموردي – فلاديسلاف فيجودوروفس – إدواردز إمسيس – كريس كاركلينز – أندريج سيجانكس – أرتورس – دافيس إيكونيكس – روبيرتس أولدريكيس.