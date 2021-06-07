تصفيات كأس العالم 2022 | ايران تقسو على البحرين وتهدي الصدارة للعراق

أهدى منتخب ايران، منتخب العراق صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، بعدما قسا على البحرين بثلاثية نظيفة، اليوم الاثنين، على الملعب الوطني بمدينة الرفاع.

وسجل أهداف المنتخب الايراني أمام البحرين اليوم، سردار أزمون هدفين في الدقيقة (54 و61)، ومهدي طارمي في الدقيقة (79).

وبهذه النتيجة، رفع منتخب ايران رصيده إلى 12 نقطة من 6 مباريات، وبفارق نقطتين عن المتصدر “العراق”، في المقابل تجمد رصيد منتخب البحرين عند 12 نقطة من 7 مباريات في المركز الثالث، ويأتي بعد ذلك هونغ كونغ بـ5 نقاط، ونقطة واحدة لمنتخب كمبوديا.

وانطلقت صافرة بداية مباراة البحرين وايران في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية والبحرين.

دخل المنتخب البحريني المباراة بطريقة رائعة وكان الطرف الأفضل نسبيًا في أول 15 دقيقة، ولكنه لم يستغل الفرصة لخطف هدف التقدم، بينما تحسن أداء المنتخب الايراني مع مرور الوقت وكان الأخطر على المرمى في العديد من المحاولات التي سنحت له.

وكاد منتخب ايران يفتتح التسجيل عبر إحسان صافي في الدقيقة (20)، بعدما سدد كرة من خارج منطقة الجزاء لكن حارس البحرين سيد جعفر أبعد الخطر عن مرماه بنجاح.

وواصل سيد جعفر تألقه، حينما تصدى لتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء جاءت عبر اللاعب مهدي طارمي في الدقيقة (30).

وصنع منتخب البحرين أول فرصة في الدقيقة (39)، عن طريق جاسم مرهون الذي سدد كرة مرت بجوار مرمى الحارس بيام نيازمند.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، سنحت فرصة هي الأخطر لمنتخب البحرين، حينما وضع مرهون زميله محمد الرميحي في مواجهة الحارس الإيراني لكن الأخير أبعد الكرة بنجاح عن مرماه.

ايران تقسو على البحرين في الشوط الثاني

واستغل منتخب ايران التراجع البدني وفقدان التركيز من قبل لاعبو المنتخب البحريني في الشوط الثاني، وافتتح سردار أزمون التسجيل في الدقيقة (54) حينما تسلم كرة من زميله مهدي طارمي ثم أسكنها بسهولة في الشباك.

وعاد مهاجم زينيت الروسي “سردار أزمون”، ليضيف الهدف الهدف الثاني لمنتخب ايران، بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة على يمين الحارس سيد جعفر في الدقيقة (61).

وفرض مهدي طارمي نفسه نجمًا للمباراة، بعدما توج جهوده الكبيرة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة (79)، حينما تلقى تمريرة من أحمد نور في مواجهة المرمى ليسكنها في الشباك البحرينية، لتنتهي المباراة بفوز منتخب ايران على البحرين بنتيجة (3-0).

شاهد فيديو اهداف البحرين وايران في تصفيات كأس العالم 2022