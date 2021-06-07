شاهد فيديو اهداف مباراة عمان وقطر في تصفيات كأس العالم 2022 “الحكم يذبح عُمان”

شاهد فيديو اهداف مباراة عمان وقطر في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، والتي أقيمت ضمن مباريات اليوم الاثنين 7 يونيو 2021 على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة.

شهدت مباراة عمان وقطر جملة من الفضائح التحكيمية “الجنونية” على مدار الـ 90 دقيقة التي أدت إلى انتصار قطر بهدف دون رد ليضمن الترشح إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2023 بفارق 10 نقاط عن عمان ثانية المجموعة.

وارتكب حكم المباراة السيريلانكي “هيتكان بيريرا” خطأ فادح في نهاية الشوط الأول حين احتسب ركلة جزاء وهمية لصالح قطر، ورفض احتساب ركلة جزاء أوضح بكثير في الشوط الثاني لصالح منتخب عمان، فضلاً عن إلغاء مساعده لهدف سليم وقانوني 100٪ بداعي التسلل.

تأخر المنتخب العماني بهدف دون رد عكس سير اللعب سجله قائد المنتخب القطري “حسن الهيدوس” من ركلة جزاء نفذها في الدقيقة 39.

وبدأ المدير الفني لمنتخب سلطنة عمان “برانكو إيفانكوفيتش” بتشكيلة مكونة من “فايز الرشيدي – فهمي سعيد – جمعة الحبسي – عبدالله فواز – عبدالعزيز المقبالي – محسن الغساني – زاهر الأغبري – علي البوسعيدي – صلاح اليحيائي – عبدالعزيز الغيلاني – حارب السعدي”.

أما مدرب العنابي “فيليكس سانشيز” فقد بدأ بتشكيلة مكونة من “سعد الشيب – عبدالكريم حسن – طارق سلمان – عبدالعزيز حاتم – حسن الهيدوس – كريم بوضياف – مصعب خضر – بسام الراوي – بوعلام خوخي – المعز علي – محمد مونتاري”.

وأضطر مدرب منتخب قطر فيليكس سانشيز لإجراء تغيير مُبكر في الدقيقة 35 عندما دفع بـ “إسماعيل محمد” بدلاً من المصاب مصعب خضر.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية عدم أحقية منتخب قطر في الحصول على ركلة الجزاء التي سجل منها حسن الهيدوس الهدف الأول للعنابي.

وأكدت الإعادة أن لاعب الوسط العائد للتغطية الدفاعية “زاهر الأغبري” قام بتشتيت الكرة بشكل ناجح من أمام مدافع قطر المتقدم لأداء الدور الهجومي “بوعلام خوخي” دون أن يلمسه أو يلعب على قدمه.

لكن حكم المباراة السيريلانكي “هيتكان بيريرا” أنطلت عليه خدعة خوخي بوعلام الذي ادعى تعرضه لضربة من الخلف، ليساعد بلاده على أخذ ركلة جزاء تقدمت بها على عكس سير اللعب.

وواصل الحكم السيريلانكي هيتكان بيريرا ظلمه الفج ضد منتخب عمان خلال الشوط الثاني من المباراة، بتغاضيه عن ركلة جزاء صحيحة 100٪ لصالح المهاجم البديل “خالد الهاجري” ضد الحارس القطري سعد الشيب عند الدقيقة 89.

وتشارك الحكم المساعد مع هيتكان بيريرا في ذبح المنتخب العماني بإلغاء هدف صحيح سجله “خالد الهاجري” من متابعة لتمريرة عرضية سقطت من يد الحارس سعد الشيب في الدقيقة 91.

وفي الإعادة اتضح عدم وجود أي تسلل على الجناح البديل “أمجد الحارثي” لحظة تسلمه للكرة على الرواق الأيمن أو لحظة تمريره للكرة العرضية نحو خالد الهاجري الذي كان في موقف قانوني 100٪ عند متابعة الكرة فور سقوطها من يد الحارس سعد الشيب.

بهذه النتيجة رفع منتخب قطر رصيد نقاطه لـ 22 في صدارة المجموعة الخامسة من 8 مباريات، ليضمن الترشح إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2023 في الصين، بينما تجمد منتخب عمان في المركز الثاني برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، ليصبح مطالبًا بهزيمة أفغانستان وبنجلادش في الجولتين القادمتين لضمان التأهل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022.

شاهد اهداف مباراة عمان وقطر اليوم