المنتخب الاردني يُمطر شباك نيبال ويخطف مركز الكويت في تصفيات كأس العالم 2022

خطف المنتخب الاردني المركز الثالث من نظيره الكويتي فى تصفيات كأس العالم 2022، بعدما أمطر شباك نظيره النيبالي بثلاثية نظيفة.

اقيمت المباراة مساء اليوم الاثنين 7 يوينيو 2021 على ستاد جابر الدولي في الكويت، في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لـ مونديال قطر 2022 والأمم الآسيوية 2023.

سجل بهاء فيصل فى الدقيقتين (24 من ضربة جزاء و49) ويزن العرب فى الدقيقة (78) أهداف الفوز للمنتخب الأردني.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً أستراليا مع الصين تايبيه على نفس الملعب.

ويتصدر منتخب أستراليا ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة كاملة من خمس مباريات، مقابل 13 نقطة للأردن و10 للكويت، و3 لنيبال ولا شيء للصين تايبيه.

بادر منتخب الأردن للهجوم من البداية، وكاد يفتتح التسجيل في الدقيقة 15 عبر تسديدة موسى التعمري من خارج منطقة الجزاء والتي تألق الحارس كيران تشيمجونغ في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وأثمرت محاولات الفريق عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 24 عبر ضربة جزاء احتسبت نتيجة تعرض التعمري للإعثار من قبل روهيت تشاند، ونفذها بهاء فيصل بنجاح.

واستمر تركيز لاعبو الأردن على التسديد من خارج المنطقة، حيث هيأ التعمري الكرة أمام بهاء ليسدد محاولة سيطر عليها الحارس كيران (36).

ثم ضاعت فرصة خطيرة بعدما أرسل علي علوان تمريرة عرضية من الجهة اليسرى وصلت على القائم البعيد إلى التعمري ليلعب كرة رأسية ارتدت من الحارس ووصلت أمام يزن النعيمات ليسدد محاولة ردها أيضاً كيران (42). بعد ذلك تقدم التعمري بالكرة وتجاوز أربعة لاعبين لكنه سدد بيسراه كرة غير مركزة ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

منتخب الأردن يُحلق فى العالي

مع انطلاق الشوط الثاني سجل بهاء فيصل الهدف الثاني للأردن عبر ضربة حرة مباشرة نفذها قوية ومتقنة بعيداً عن متناول الحارس كيران (49).

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 67 عندما أرسل إحسان حداد تمريرة عرضية من الجهة اليمنى وصلت على القائم البعيد إلى يزن العرب الذي وضعها برأسه في الشباك.

وكانت أبرز فرص نيبال في المباراة عبر المهاجم انجان بيستا الذي تابع تمريرة طويلة داخل المنطقة ولكنه سدد دون تركيز خارج الخشبات الثلاث (86)، وتلاه بعد دقيقة البديل بيشال راي الذي سدد كرة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم.

وفي الجهة المقابلة هيأ البديل عدي الصيفي الكرة على حافة منطقة الجزاء أمام ياسين البخيت ليسدد محاولة مرت بجوار المرمى، لتبقى النتيجة على حالها دون تغيير.

وتقام الجولة التالية من منافسات المجموعة يوم الجمعة القادم 11 حزيران/يونيو المقبل، حيث تلتقي الكويت مع الأردن، ونيبال مع أستراليا.

وكانت المباريات السابقة لمنتخب الأردن شهدت فوزه على الصين تايبيه 2-1 ثم تعادل مع الكويت 0-0 وفاز على نيبال 3-0 وخسر أمام أستراليا 0-1 قبل أن يحقق الفوز على الصين تايبيه 5-0.

في المقابل خسر منتخب نيبال أمام الكويت 0-7 وفاز على الصين تايبيه 2-0 ثم خسر أمام أستراليا 0-5 وأمام الأردن 0-3 وأمام الكويت 0-1 ليعود ويفوز على الصين تايبيه 2-0.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.