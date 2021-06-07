شاهد فيديو اهداف العراق وكمبوديا في تصفيات كأس العالم 2022 «أسود الرافدين تزأر»

شاهد فيديو اهداف مباراة العراق وكمبوديا في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، وكأس آسيا الصين 2023.

خطف منتخب العراق صدارة المجموعة الثالثة مؤفتًا، بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، بعد الفوز على كمبوديا بنتيجة (4-1)، اليوم الاثنين، على استاد المحرق في البحرين.

وسجل أهداف منتخب العراق، كل من، مهند علي في الدقيقة الأولى، بشار رسن (23)، علي عدنان (27)، وصفاء هادي (90+4)، بينما سجل سويواي فيسال هدف منتخب كمبوديا الوحيد عند الدقيقة (55).

ورفع العراق رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة بشكل مؤقت، وبفارق نقطتين عن الثاني “منتخب البحرين” الذي يواجه إيران اليوم، في المقابل، ظل منتخب كمبوديا متذيلًا الترتيب بنقطة وحيدة في رصيده.

أدار مباراة العراق وكمبوديا الحكم العماني “يعقوب سعيد عبدالله عبدالباقي”، وانطلقت صافرة البداية فى تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية.

وبعد صافرة البداية بثوان معدودة تسلم مهند علي كرة على مشارف منطقة الجزاء وسددها زاحفة أرضية استقرت في المرمى على يمين الحارس الكمبودي.

وترجم المنتخب العراقي سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية، حين نجح بشار رسن في إضافة الهدف الثاني بعدما وصلته كرة داخل منطقة الجزاء وسددها في الزاوية العليا لمرمى كمبوديا في الدقيقة (23).

وتحصل منتخب العراق على ضربة جزاء احتسبها الحكم العماني في الدقيقة (25)، إنبرى لها الظهير الأيسر على عدنان، وسددها بنجاح على يمين الحارس مسجلًا الهدف الثالث لأسود الرافدين.

وخطف منتخب كمبوديا هدفه الأول والوحيد في المباراة عند الدقيقة (53)، حينما سدد سوي فيسال ركلة حرة مباشرة من مسافة بعيدة استقرت على يمين شباك الحارس العراقي جلال حسن.

وهدأ ريتم المباراة تمامًا في الدقائق المتبقية، وفشل المنتخبين في صناعة أي فرصة خطيرة، وذلك قبل أن يضيف منتخب العراق الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، حين ارتقى صفاء هادي لكرة قادمة من ركلة ركنية ولعبها برأسه في الشباك.

شاهد فيديو اهداف العراق وكمبوديا في تصفيات كأس العالم 2022