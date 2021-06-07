شاهد فيديو اهداف سوريا وغوام في تصفيات كأس العالم 2022 “مواس يواصل التهديف”

شاهد فيديو اهداف مباراة سوريا وغوام فى تصفيات كأس العالم 2022 فى قطر، وكأس آسيا الصين 2023، ضمن مباريات اليوم الاثنين 7-6-2021.

هزم منتخب سوريا نظيره منتخب غوام بثلاثية نظيفة، ووصل الى النقطة 21 فى تصفيات كأس العالم 2022، اليوم الاثنين على ستاد مدينة الشارقة بالامارات، ضمن منافسات المجموعة الأولى في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وحسم المنتخب السوري الفوز بصدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة كاملة من سبع انتصارات، مقابل 10 نقاط من خمس مباريات للصين و7 للفلبين و6 للمالديف ولا شيء لغوام.

وضمن منتخب سوريا التأهل للدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022، وحجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وبدأ منتخب سوريا المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل بالدقيقة السادسة عندما حاول مدافع غوام ترافيس نيكلاو إعادة الكرة برأسه للخلف لكنها وصلت إلى مرديك مرديكيان في وضع انفراد ليسدد من اللمسة الأولى في الشباك.

وعاد مرديكيان ليضيف الهدف الثاني بعدما ارتقى لتمريرة خالد كردغلي العرضية من الجهة اليمنى ليتابعها على القائم البعيد ويسدد على الطاير بعيداً عن متناول الحارس دالاس جاي (10).

بعد ذلك هدأ إيقاع اللعب حيث ركز منتخب غوام على الإغلاق الدفاعي، في حين استمر التفوق السوري دون خطورة أمام المرمى.

وجرب خالد كردغلي حظه في التسديد عبر محاولة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء ولكن حارس غوام نجح في السيطرة على الكرة (30).

المواس يُواصل التهديف

مع انطلاق الشوط الثاني هدأ إيقاع اللعب، وظهر منتخب غوام بصورة أفضل ولكن دون أن ينجح في تهديد مرمى خالد إبراهيم حارس مرمى سوريا.

وحاول نبيل معلول مدرب سوريا إنعاش التشكيلة عبر عمل التبديلات، حيث أشرك الخماسي محمود المواس وحسين جويد وعلاء الدين دالي ومحمد الحلاق ومحمد عنز.

وانتظر المنتخب السوري حتى الدقيقة 85 ليسجل الهدف الثالث عندما خطف البديل الحلاق الكرة من دفاع غوام ومرر إلى المواس في وضع انفراد ليسدد بثقة في الشباك.

وتقام الجولة التالية من منافسات المجموعة يوم الجمعة القادم 11 حزيران/يونيو، حيث تلتقي الفلبين مع غوام، والصين مع المالديف.

وكانت المباريات السابقة لمنتخب سوريا شهدت تحقيقه ست انتصارات أمام الفلبين 5-2 والمالديف 2-1 وغوام 4-0 والصين 2-1 والفلبين 1-0 والمالديف 4-0.

في المقابل خسر منتخب غوام مبارياته الست أمام المالديف 0-1 والفلبين 1-4 والصين 0-7 وسوريا 0-4 والمالديف 1-3 والصين 0-7.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

شاهد فيديو اهداف مباراة سوريا وغوام فى تصفيات كأس العالم 2022