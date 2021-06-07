يحل منتخب الجزائر ضيفًا ثقيلًا على شقيقه التونسي في ديربي شمال أفريقي ناري، على الملعب الاولمبي حمادي العقربي “رادس سابقًا”، ضمن أجندة المباريات الدولية الودية لشهر يونيو.

انطلق معسكر منتخب تونس بداية الشهر الجاري كما هو الحال لمنتخب الجزائر، وذلك استعدادًا للمباريات الودية التي تنتظر المنتخبين ضمن تحضيرات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتعتبر تجربة منتخب تونس أمام الجزائر، هي الثانية له في معسكره الحالي، بعدما واجه الكونغو الديمقراطية يوم السبت الماضي على الملعب الاولمبي حمادي العقربي، ونجح نسور قرطاج في تحقيق الفوز بهدفٍ دون رد سجله “نعيم السليتي”.

ويمتلك منتخب تونس مباراة ودية ثالثة هذا الشهر، والتي ستجمعه بمنتخب مالي الأسبوع القادم على نفس الملعب “حمادي العقربي”، الثلاثاء 15 يونيو 2021.

وسيعود منتخب تونس لاستئناف مبارياته الرسمية في شهر سبتمبر المقبل، بمواجهة منتخب غينيا الإستوائية ضمن الجولة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

ماذا عن منتخب الجزائر؟

خاض منتخب الجزائر مباراتين وديتين على أرضه خلال الأيام القليلة الماضية، ضمن معسكره الحالي تحضيرًا لاستئناف تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وذلك قبل السفر إلى تونس لملاقاة نسور قرطاج.

ولعب منتخب الجزائر المباراة الأولى أمام شقيقه الموريتاني، وتمكن من الفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، يوم 3 يونيو، على ملعب مصطفي تشاكر.

وبعدها 3 أيام، واجه المنتخب الجزائري، منتخب مالي على نفس الملعب “مصطفي تشاكر”، وفاز عليه أيضًا بهدفٍ دون رد، ليحطم محاربي الصحراء الرقم القياسي المسجل باسم منتخب مصر، كأطول سلسلة مباريات متتالية دون هزيمة (24 مباراة).

وتعتبر مواجهة بطل أفريقيا لنظيره منتخب تونس، ليست الأخيرة في هذا الشهر، حيث سيواجه منتخب بوروندي، الأسبوع القادم، الأربعاء 16 يونيو 2021.

ويعود منتخب الجزائر لاستئناف مبارياته الرسمية في شهر سبتمبر المقبل، بمواجهة منتخب جيبوتي ضمن الجولة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة الجزائر وتونس في تحضيرات تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

ويلعب منتخب تونس أمام منتخب الجزائر يوم الجمعة المقبل، 11 يونيو 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت تونس والجزائر، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

ولم تعلن قنوات بي إن سبورتس نقل ديربي شمال أفريقيا حتى هذه اللحظة، وسيذاع على قناة الوطنية التونسية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 10779، استقطاب أفقي، وبمعدل ترميز 27500.