التصفيات المزدوجة: سوريا تحسم تأهلها للدور الحاسم وقطر تحجز بطاقة التأهل



ضمن المنتخب السوري تأهله إلى المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، وكذلك تواجده في نهائيات كأس آسيا 2023 بفوزه على غوام 3-0 ضمن منافسات المجموعة الأولى.



وتناوب على ثلاثية نسور قاسيون كل من مارديك مارديكيان الذي سجل هدفين وهدف لمحمود المواس، لترفع سورية رصيدها إلى 21 نقطة في الصدارة من سبعة انتصارات.



وتبقى مباراة واحدة لسوريا تخوضها أمام الصين في 15 حزيران/يونيو الحالي،



وباتت سوريا ثاني المنتخبات المتأهلة إلى الدور الحاسم من تصفيات مونديال 2022 بعد اليابان التي صعدت عن المجموعة السادسة.



وهذا التواجد السابع لسوريا في نهائيات كأس آسيا بعد (1980، 1984، 1988، 1996، 2011، 2019).



وفي مباراة أخرى حسم منتخب قطر تأهله إلى كأس آسيا 2023، بفوزه على شقيقه العُماني بهدف وحيد.



وعلى ستاد جاسم بن حمد في نادي السد سجل هدف العنابي الوحيد الكابتن حسن الهيدوس من ركلة جزاء 40. وذلك ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم FIFA قطر 2022™ وكأس آسيا 2023 في الصين.



وصار رصيد منتخب قطر 22 نقطة في صدارة المجموعة التي حسمها لصالحه، أما عُمان فتوقف رصيدها عند النقطة 12 في المركز الثاني.