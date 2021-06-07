الامارات | تعرف إلى نتائج المنتخبات العربية والآسيوية في التصفيات المؤهلة للمونديال

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى نتائج المنتخبات العربية والآسيوية في التصفيات المؤهلة للمونديال والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الإمارات 3 تايلاند 1
اليابان 4 طاجيكستان 1
غوام 0 سورية 3
بنغلادش 0 الهند 2
العراق 4 كمبوديا 1
نيبال 0 الأردن 3
إيران 3 البحرين 0
فيتنام 4 إندونيسيا 0
قيرغيزستان 0 مونغوليا 1
عمان 0 - قطر 1
الصين 2 الفلبين 0
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