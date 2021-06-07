شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: رمضان صبحي وعبدالله السعيد فقد نصف قوتهما بإنتقالهما لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن رمضان صبحي وعبدالله السعيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فقدا نصف قوتهما بعد رحيلهما عن النادي الأهلي.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج ستاد المصري اليوم الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، : «رمضان صبحي، عبدالله السعيد، فقدا نصف قوتهما بعد إنتقالهما لنادي بيراميدز ورحيلهما عن الأهلي»، مضيفًا : «الأهلي والزمالك يمنحان قوة لأي لاعب للعب في صفوفهما».

وأضاف :«بيراميدز، عمره ما هيكون مثل الأهلي والزمالك، مهما تعاقد مع لاعبين سوبر»، مضيفًا : «الأهلي والزمالك لديهما قوة جماهيرية كبيرة والإعلام يساندهما، لذلك أي لاعب يتأثر برحيله عن القطبين».

يُذكر أن بيراميدز يستعد لخوض مباراة الرجاء المغربي، المقرر لها 20 يونيو الجاري، على ستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية الافريقية.