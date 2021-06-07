شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الإسماعيلي يودع كأس مصر بالخسارة من حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر فريق شباب الإسماعيلي من فريق حرس الحدود بثلاثة ركلات مقابل ركلة في ركلات الترجيح بعدما تعادل الفريقين في المباراة بهدف لكل فريق.

أحرز هدف الإسماعيلي في المباراه مصطفي فارس.

و في ركلات الترجيح سجل مصطفي فارس و أضاع محمد إيهاب و محمد نصر و محمود الجزار

بدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون من عبد الرحمن صلاح، محمود الجزار، محمد نصر، عبدالله محمد، محمد إيهاب، محمد سليمان، محمد بيومي، عبدالله السعيد، محمد البحيري، مصطفي فارس، عاشور عبد الموجود.