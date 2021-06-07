شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح لا يستطيع زيارة قريته «نجريج» خلال اجازته الصيفية 2021.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريقه الإنجليزي ليفربول، يقضي خلال هذه الأيام إجازته الصيفية في مصر، ولم يستطع زيارة قريته نجريج التي تربى فيها وترعرع.

ووفقا لما كشفه برنامج اللعيب الذي يقدمه مهيب عبدالهادي، فإن محمد صلاح قائد فريق ليفربول الإنجليزي لا يستطيع زيارة قريته نجريج بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. وأكد التقرير الذي أذاعه برنامج اللعيب أن السبب الرئيسي لعدم زيارة محمد صلاح لقريته هو ابتعاده عن التجمعات.

وكانت الإجازات الماضية التي كان يحصل عليها النجم المصري محمد صلاح خلال عطلته الصيفية، كان حريصا على زيارة قريته ومقابلة أهله وأقاربه وأصدقائه، ولكن هذه العطلة مختلفة تماما وفقا لما ذكره تقرير «اللعيب».

وكان مهيب عبدالهادي، كشف، خلال برنامجه التلفزيوني، عن تلقى محمد صلاح اتصالا هاتفيا من ناصر خليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، لضم النجم المصري من فريقه ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف أن محمد صلاح أبدى مرونة كبيرة خلال الاتصالات الهاتفي مع رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وأن ناصر الخليفي اتخذ اتجاها قويا ومباشرا لضم النجم المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان مهيب عبدالهادي، كشف، خلال برنامجه التلفزيوني مساء أمس الأول، عن تلقى محمد صلاح اتصالا هاتفيا من ناصر خليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، لضم النجم المصري من فريقه ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف أن محمد صلاح أبدى مرونة كبيرة خلال الاتصالات الهاتفي مع رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وأن ناصر الخليفي اتخذ اتجاها قويا ومباشرا لضم النجم المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية.